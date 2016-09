Nizzolo wint Gran Piemonte

ANP Nizzolo wint Gran Piemonte

AGLIÈ - De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo heeft donderdag de honderdste editie van de Gran Piemonte gewonnen, een wedstrijd over 207 kilometer van Diano d'Alba naar Agliè. Nizzolo hield de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Daniele Bennati achter zich.

Door ANP - 29-9-2016, 17:03 (Update 29-9-2016, 17:03)

Nizzolo won de koers als lid van de nationale selectie van Italië, die in voorbereiding is op het WK. Normaal komt hij uit voor Trek-Segafredo. De nationaal kampioen putte zelfvertrouwen uit de overwinning op het zware parcours. ,,Ik voelde me voor de start niet eens zo goed. Het is een mooie timing, zo vlak voor het WK een koers winnen. Ik ga nu nog meer gemotiveerd naar Doha'', aldus Nizzolo, die twee weken geleden ook al de Coppa Bernocchi won.