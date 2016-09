Haase in de winning mood

ANP Haase in de winning mood

ROME - Tennisser Robin Haase is in de winning mood. De Haagse prof plaatste zich vrijdag voor de halve finales van de challenger in Rome. Hij boekte tegen de Slowaak Andrej Martin zijn achtste zege op rij: 6-1 6-3. Afgelopen zondag won de Nederlandse nummer 65 van de wereld nog de challenger in het Roemeense Sibiu.

Door ANP - 30-9-2016, 15:10 (Update 30-9-2016, 15:10)