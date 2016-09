Thomsen nieuwe bondscoach handbalsters

EINDHOVEN - De Deense Helle Thomsen is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Ze is per direct aangesteld en volgt Henk Groener op, die een week geleden zijn afscheid aankondigde.

Door ANP - 30-9-2016, 17:13 (Update 30-9-2016, 17:13)

Groener was van plan om te stoppen na het Europees kampioenschap in december, maar maakt nu al plaats voor de 45-jarige Deense. Thomsen tekende een contract tot en met het EK, met een optie tot verlenging.

Onder leiding van Groener won Oranje vorig jaar verrassend zilver op het wereldkampioenschap. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro greep de nationale ploeg net naast de medailles (vierde).