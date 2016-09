Ferrand-Prevot verlaat Nederlandse ploeg

ANP Ferrand-Prevot verlaat Nederlandse ploeg

REIMS - De Franse topwielrenster Pauline Ferrand-Prevot gaat weg bij de Nederlandse ploeg Rabobank-Liv en rijdt vanaf volgend seizoen in dienst van het Duitse team Canyon-SRAM. Haar nieuwe werkgever heeft dat vrijdag aangekondigd.

Door ANP - 30-9-2016, 20:05 (Update 30-9-2016, 20:05)

De 24-jarige renster, die wereldkampioen is geweest in drie disciplines (weg, veld en mountainbike), maakte een maand geleden abrupt een einde aan haar seizoen wegens uitputting. Ferrand-Prevot zinspeelde zelfs op een einde van haar loopbaan, omdat wielrennen door blessures een nachtmerrie was geworden.

,,Na vijf jaar met de beste rensters ter wereld ben ik blij dat ik deze kans krijg'', zei de Française vrijdag over haar overstap. Canyon-SRAM gelooft dat er voor haar nog een mooie toekomst bestaat. ,,Ze is nog maar 24 en we willen haar de steun geven om weer het beste naar boven te halen'', laat de ploeg weten in een verklaring.