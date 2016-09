Europa herneemt zich in Ryder Cup

CHASKA - Na een dramatische start zijn de Europese golfers erin geslaagd de achterstand op de Amerikanen te verkleinen in het toernooi om de Ryder Cup. De eindstand na de eerste dag in de strijd om de prestigieuze beker is 5-3 in het voordeel van de Amerikanen.

Door ANP - 1-10-2016, 3:29 (Update 1-10-2016, 3:29)

Na de eerste vier foursomes op de Hazeltine National Golf Club van Chaska stond Europa al met 4-0 achter. De sterke start van de Amerikanen werd in de tweede sessie echter verkleind door een sterk Europees optreden in de fourballs. De Brit Justin Rose en Henrik Stenson uit Zweden namen revanche voor hun nederlaag in de ochtend en versloegen hun Amerikaanse opponenten Jordan Spieth en Patrick Reed.