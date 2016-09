Strijd om opvolging Nibali in Lombardije

ANP Strijd om opvolging Nibali in Lombardije

COMO - Voor de wielrenners staat zaterdag de laatste grote klassieker van het jaar op het programma, de Ronde van Lombardije. De 'Koers van de vallende bladeren', zoals de Italiaanse wedstrijd ook wel wordt genoemd, gaat van Como naar Bergamo over een heuvelachtig parcours van 241 kilometer. De winnaar van vorig jaar, Vincenzo Nibali, ontbreekt op de startlijst. Zijn ploeg Astana heeft de Italiaan naar de Ronde van Almaty gestuurd en gokt in Lombardije op Fabio Aru.

Door ANP - 1-10-2016, 3:45 (Update 1-10-2016, 3:45)

De Spanjaard Alberto Contador moet de Italiaanse klassieker ook overslaan vanwege ziekte. Contador zou zijn laatste grote koers rijden voor Tinkoff. De 33-jarige Spanjaard stapt na dit seizoen over naar Trek, de ploeg van Bauke Mollema.

Wel aan de start staan onder anderen olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Alejandro Valverde en de oud-winnaars Joaquim Rodriguez, Damiano Cunego en Daniel Martin. De Nederlandse kanshebbers op een hoge klassering in Lombardije zijn Robert Gesink, Wilco Kelderman, Tom Dumoulin, Wout Poels en Mollema. Hennie Kuiper was in 1981 de laatste Nederlandse winnaar van de zware herfstkoers.