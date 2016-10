Haase in finale in Rome

ROME - Robin Haase heeft zaterdag de finale bereikt van het challengertoernooi in Rome. De als eerste geplaatste Haagse tennisser won in drie sets van de 23-jarige Fransman Tristan Lamasine, de nummer 246 van de wereldranglijst. Haase had na 1 uur en 50 minuten gewonnen: 6-3 4-6 6-3.

1-10-2016

Haase, die op de 65e plaats staat in het mondiale klassement, speelt zondag in de finale tegen de Tsjech Jan Satral. Beiden speelden nog nooit tegen elkaar. Satral (26) neemt op de wereldranglijst de 169e plek in.

Haase (29) won vorig weekeinde het challengertoernooin in het Roemeense Sibiu.