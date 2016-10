Verstappen 2e achter Ricciardo in Maleisië

SEPANG - Max Verstappen is zondag op de tweede plaats geëindigd in de Grand Prix van Maleisië. De negentienjarige coureur van Red Bull moest zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden. De Australiër boekte op het circuit van Sepang zijn eerste zege van dit jaar in een Formule 1-race. Verstappen reed voor de derde keer naar de tweede plek.

Door ANP - 2-10-2016, 10:48 (Update 2-10-2016, 10:48)

Het duo van Red Bull was in gevecht om de tweede plaats achter de Brit Lewis Hamilton, maar op vijftien ronden voor het einde begaf plotseling de motor het in de Mercedes van de regerend wereldkampioen.

De Duitser Nico Rosberg finishte als derde en verstevigde zijn koppositie in het wereldkampioenschap.