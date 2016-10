Korir snelt naar parcoursrecord Singelloop

BREDA - De Keniaanse atleet Nicolas Korir heeft zondag het parcoursrecord in de Singelloop van Breda aangescherpt. Hij dook onder het uur op de halve marathon: 59 minuten en 50 seconden. Beste Nederlander was Khalid Choukoud op de vierde plaats in 1.02.56.

Door ANP - 2-10-2016, 16:13 (Update 2-10-2016, 16:13)

Korir was 21 seconden sneller dan zijn landgenoot Richard Mengich, die in 2014 het parcoursrecord op 1.00.11 zette. De nummer twee van zondag, Pete Kirui, eveneens uit Kenia, was met een tijd van 1.00.06 ook nog rapper dan het oude record. Het podium was volledig Keniaans met Gilbert Masai in 1.02.37 op de derde plaats.

Bij de vrouwen zegevierde Ivy Kibet uit Kenia in 1.11.24. De Ethiopische Tejitu Siyum liep in 1.11.57 naar de tweede plaats en de Belgisch Veerle Dejaeghere werd derde in 1.13.55. Lesley Smit was op de vijfde plaats de eerste Nederlandse in 1.17.49.