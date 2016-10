Haase stijgt vier plaatsen

LONDEN - Tennisser Robin Haase is vier plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De Haagse prof klom van plek 65 naar 61. Hij verdiende de afgelopen weken de nodige punten met goede optredens in challengers. Haase won het toernooi in het Roemeense Sibiu en bereikte in Rome de finale.

Door ANP - 3-10-2016, 8:02 (Update 3-10-2016, 8:02)

Haase is nog wel ver verwijderd van zijn hoogste positie ooit, dat was de 33e plek in 2012.

Bovenaan veranderde er niets. De Serviër Novak Djokovic is de nummer één, gevolgd door de Schot Andy Murray en de Zwitser Stan Wawrinka.