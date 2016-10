Vrouwenkoers Gold Race terug op kalender

AMSTELVEEN - De Amstel Gold Race wordt volgend jaar uitgebreid met een wedstrijd voor vrouwen. Organisator Leo van Vliet presenteerde maandag in Amstelveen Leontien Zijlaard-Van Moorsel als koersdirecteur van de vrouweneditie. De oud-renster was zelf winnares van de Gold Race voor vrouwen in 2002. Een jaar later was de derde editie alweer de laatste.

