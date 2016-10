Dumoulin ook geselecteerd voor ploegentijdrit

DOHA - Tom Dumoulin en Ramon Sinkeldam zijn door Giant-Alpecin opgenomen in de selectie voor de ploegentijdrit komende zondag op het WK wielrennen in Qatar. Voor Dumoulin betekent het dat hij drie keer in actie komt op het WK. Bondscoach Johan Lammerts selecteerde de 25-jarige Limburger eerder al voor de wegwedstrijd en de individuele tijdrit. Voor Sinkeldam is het de enige discipline waarop hij meedoet.

Door ANP - 3-10-2016, 17:04 (Update 3-10-2016, 17:04)

Sören Kragh Andersen, Georg Preidler, John Degenkolb en Chad Haga maken de selectie van Giant-Alpecin compleet.

De Duits-Nederlandse ploeg werd vorig jaar vijfde op de tijdrit voor commerciële ploegen op het WK in Richmond.