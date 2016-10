Van Houts verlaat team Brentjens

RAVENSTEIN - Mountainbiker Rudi van Houts verlaat na één seizoen het team van manager Bart Brentjens en overweegt zelfs om zijn sportieve loopbaan definitief te beëindigen. ,,Ik heb na de Olympische Spelen een moeilijke periode gehad en ik werk hard aan mijn plannen voor volgend jaar. Wat dat betekent maak ik later bekend, maar ik denk er zelfs aan om te stoppen met professioneel racen'', laat de 32-jarige Brabander weten in een verklaring over zijn vertrek bij zijn huidige ploeg.

Van Houts was de enige Nederlander in de mountainbikewedstrijd op de Spelen in Rio de Janeiro. Zijn optreden eindigde door een lekke band en een valpartij in een grote teleurstelling. Van Houts haalde de finish niet.

Het NK marathon op 9 oktober in Eijsden wordt zijn laatste wedstrijd in de kleuren van de ploeg van Brentjens.