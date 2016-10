Sjarapova telt de dagen af

LONDEN - Maria Sjarapova telt de dagen af totdat ze weer mag tennissen. Het internationale sporttribunaal CAS besloot dinsdag de schorsing van de Russische tennisster met negen maanden in te korten, naar vijftien maanden. Dat betekent dat de voormalige nummer een van de wereld in april weer op de tennisbaan kan staan.

4-10-2016

,,Tennis is mijn passie en ik heb het ontzettend gemist. Ik ben de dagen aan het aftellen totdat ik weer op de baan kan staan'', zei de 29-jarige Sjarapova op Facebook. De tennisdiva ging naar eigen zeggen door diepe dalen nadat ze in juni door de internationale tennisfederatie ITF werd geschorst.

,,Ik heb hiervan geleerd en ik hoop de ITF ook. Vanaf het begin heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en heb ik open kaart gespeeld. Ik wist niet dat het medicijn dat ik al tien jaar gebruikte, het hartmedicijn meldonium, vanaf januari verboden was. De ITF had me dat moeten vertellen. Er zijn bonden die hun atleten veel beter hebben geïnformeerd.''