Blue Jays grijpt laatste kans

TORONTO - De honkballers van Toronto Blue Jays hebben zich dankzij winst in de zogenoemde wildcardwedstrijd tegen Baltimore Orioles verzekerd van een verlenging van het seizoen. De Canadezen waren met 5-2 te sterk in een duel dat pas na elf innings beslist was. Het betekende ook dat voor de Nederlander Jonathan Schoop het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie MLB erop zit. De op Curaçao geboren Oranje-international is tweede honkman bij de Orioles.

Toronto Blue Jays neemt het nu op tegen Texas Rangers, de kampioen van de Western Division van de American League. Het duel in Toronto werd ontsierd door een incident met een toeschouwer die een bierblik gooide richting Kim Hyun-soo, terwijl de verrevelder van de Orioles net een bal wilde vangen. Dat lukte hem overigens wel.