ANP Wielrenner Vicioso (39) gaat een jaar door

MOSKOU - Wielerploeg Katoesja heeft vijf renners langer aan zich verbonden. Onder hen is de Spanjaard Angel Vicioso, die volgend jaar zijn veertigste verjaardag viert, maar van geen ophouden weet. Vicioso boekte vorig jaar in de GP Miguel Indurain zijn veertiende en laatste overwinning, maar hij was dit jaar volgens het team nog van grote waarde als helper in de Tour de France van kopmannen Joaquim Rodriguez en Ilnoer Zakarin.

Vicioso begint zo aan zijn negentiende seizoen als wielerprof. ,,Het is bewonderenswaardig hoe toegewijd sommige renners zijn en zich in dienst kunnen stellen van het team'', lichtte teammanager Vjatsjeslav Ekimov woensdag de contractverlengingen van Maksim Belkov, Pavel Kotsjetkov, Alberto Losada, Tiago Machado en Vicioso toe. ,,Het zijn op zich geen winnaars als je puur naar de resultaten bekijkt, maar zij zorgen ervoor dat wij als ploeg overwinningen kunnen boeken.'' Het vijftal kreeg allemaal een nieuw contract voor een jaar bij de Russische ploeg.