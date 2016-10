Nishikori moet eigen fans teleurstellen

TOKIO - De tennisfans in Tokio hebben niet lang kunnen genieten van hun vedette Kei Nishikori. De Japanse nummer één van de plaatsingslijst moest in Tokio in zijn partij in de tweede ronde vanwege een blessure opgeven. Dat maakte de weg vrij naar de kwartfinale voor de Portugees João Sousa, die in de eerste set met 4-3 achterstond toen Nishikori met een spierblessure in zijn bil de partij beëindigde.

Nishikori had het ATP-toernooi van Tokio al twee keer gewonnen. ,,Het is bijzonder teleurstellend dat ik hier moet opgeven. Het kan te maken hebben met stress en vermoeidheid, al had ik het gevoel dat ik klaar was voor dit toernooi'', zei Nishikori. De nummer vijf van de wereld hoopt vanaf zondag uit te komen in de Shanghai Masters.