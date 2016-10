Toprugbyer naar huis na frivool toiletbezoek

CHRISTCHURCH - De Nieuw-Zeelandse rugbyer Aaron Smith (27) heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. De 54-voudig international van de wereldkampioen besloot op het vliegveld van Christchurch tot een sanitaire stop in het gezelschap van een vrouw. Het spannende toiletbezoekje ontging de teamleiding van de All Blacks niet, waarna Smith in onderling overleg terug naar huis werd gestuurd. Hij mist daardoor de wedstrijd tegen Zuid-Afrika in Durban.

Door ANP - 5-10-2016, 21:01 (Update 5-10-2016, 21:01)

Bondscoach Steve Hansen liet weten diep teleurgesteld te zijn in het gedrag van Smith. Het besluit om hem voor één wedsrijd te schorsen, is volgens de hoofdcoach genomen op advies van de spelersraad en in samenspraak met de frivole scrum-half.

,,Hij begrijpt dat hij nu thuis enkele persoonlijke zaken moet oplossen naar aanleiding van dit incident. Hij heeft het gevoel dat hij de ploeg, zijn familie en zijn partner in de steek heeft gelaten'', lichtte Hansen toe.