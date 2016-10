FIFA maakt niet langer gebruik van luxe hotel

ZÜRICH - De wereldvoetbalbond FIFA maakt niet langer gebruik van het luxueuze hotel Baur au Lac in Zürich. Leden van de nieuwe FIFA-raad ontmoeten elkaar volgende week in een kwartaalbijeenkomst in het nabijgelegen Park Hyatt.

Door ANP - 6-10-2016, 2:25 (Update 6-10-2016, 2:25)

De nieuwe secretaris-generaal van de FIFA, Fatma Samoura maakte dit besluit als onderdeel van de reorganisatie van de bond en haar zakenstructuur. De verandering van accommodatie zou de organisatie een besparing van tienduizenden dollars opleveren.

Onder voormalig president Sepp Blatter betaalde de mondiale voetbalbond haar raadsleden een jaarsalaris van 300.000 dollar. Daarnaast werd er altijd eersteklas gereisd en verbleven de leden in zeer luxe hotels met een dagelijks zakgeld van 500 dollar.

Het hotel Baur au Lac, wat net als het nieuwe FIFA-hotel vijf sterren heeft, is verbonden aan historische momenten van de wereldvoetbalbond. De controversiële keuzes voor Rusland en Qatar als gastheren voor de komende wereldkampioenschappen kwamen er tot stand. In 2015 kwam het hotel in het nieuws toen in mei zes FIFA-leden en in december nog twee van hun bed werden gelicht door de politie in een uitgebreid onderzoek naar misstanden binnen de FIFA.