Hamilton heeft drama op Sepang gewist

SEPANG - Lewis Hamilton heeft de dramatische afloop van de Grote Prijs van Maleisië uit zijn gedachten verbannen. De coureur van Mercedes viel zondag met een ontplofte motor uit terwijl hij onbedreigd aan de leiding reed en op weg leek om de leiding in het WK te heroveren. ,,Ik heb niet meer aan de laatste race gedacht'', beweerde Hamilton donderdag in Suzuka, waar zondag de Grote Prijs van Japan wordt gereden. ,,Ik denk doorgaans al snel weer aan andere dingen als ik het circuit verlaat.''

6-10-2016

De 31-jarige Brit verzette zijn gedachten de afgelopen dagen in Tokio. ,,Ik heb ervan genoten, Tokio staat in mijn top drie van favoriete steden'', vertelde de excentrieke wereldkampioen. Hamilton kijkt na zijn uitvalbeurt in Maleisië tegen een achterstand van 23 punten op zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg aan.

Hij was aanvankelijk woest op zijn team (,,iemand wil duidelijk niet dat ik win''), maar veranderde zijn toon de afgelopen dagen drastisch op de sociale media. Hamilton stuurde lovende berichten over Mercedes de wereld in en benadrukte donderdag dat hij ,,die kerel daarboven'' bedoelde met zijn opmerking.