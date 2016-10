Klitsjko: Fury haalt bokssport door het slijk

BERLIJN - De rel tussen Vladimir Klitsjko en Tyson Fury gaat nog even door. Klitsjko beschuldigde de Brit er donderdag in Bild van de bokssport door het slijk te hebben gehaald. Fury is de regerend wereldkampioen bij de zwaargewichten en hij zou het opnieuw opnemen tegen de Oekraïner. Tot twee keer toe zegde Fury echter af. Eerst in juli vanwege een enkelblessure en in september bleek tijdens een medische test dat Fury niet fit genoeg was om te vechten.

Door ANP - 6-10-2016, 12:50 (Update 6-10-2016, 12:50)

Fury onttroonde Klitsjko in november vorig jaar in Düsseldorf als wereldkampioen bij de zwaargewichten en die wacht nu al een jaar op een kans om revanche te kunnen nemen. ,,Fury haalt de bokssport door het slijk'', aldus de veertigjarige Klitsjko tegen Bild. Zijn manager Bernd Bönte is ook niet te spreken over de handelwijze van de Brit. ,,Dit toont aan hoe oneerlijk Fury is. Hij speelt spelletjes met Vladimir, hij blokkeert de wereldtitel.''

Fury zei woensdag in een interview met Rolling Stone dat hij grote psychische problemen heeft.