ANP Raymaekers als favoriet naar NK marathon

AMSTERDAM - Koen Raymaekers staat zondag 16 oktober als een van de kanshebbers aan de start bij de NK marathon in Amsterdam. Het is de 22e marathon voor de ervaren hardloper, die in 2009 en 2010 al eens Nederlands kampioen werd.

Door ANP - 6-10-2016, 16:15 (Update 6-10-2016, 16:15)

Ook Khalid Choukoud komt naar de hoofdstad, meldde de organisatie donderdag. Choukoud hoopte zich vorig jaar in Amsterdam te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar miste met een tijd van 2.11.34 net de limiet. Bij de vrouwen geldt Ruth van der Meijden als favoriete. In de duatlon behaalde ze al drie nationale titels en werd eenmaal Europees kampioen. Na 2012 besloot ze zich volledig op atletiek te gaan richten.

De Amsterdam Marathon, met start en finish in het olympisch stadion, is dit jaar voor de veertiende keer het toneel van de NK marathon.

Priscah Jeptoo is de blikvanger bij de Amsterdam Marathon. De Keniaanse langeafstandsloopster won al marathons in Londen, Parijs en New York en was bij de Spelen van Londen 2012 goed voor zilver.