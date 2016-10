Bertens maakt rentree in Linz

LINZ - Tennisster Kiki Bertens is van plan bij het WTA-toernooi in Linz haar rentree te maken. De 24-jarige Wateringse liet via een foto op Instagram weten donderdag op weg te zijn naar de Oostenrijkse stad. Ook prijkt haar naam op de spelerslijst van het hardcourttoernooi.

Door ANP - 6-10-2016, 17:10 (Update 6-10-2016, 17:10)

Bertens bleek vorige maand na verschillende testen oververmoeid te zijn en laste in overleg met haar coach Raemon Sluiter een rustpauze in. Daardoor moest ze de toernooien in de Chinese steden Wuhan en Peking laten schieten.