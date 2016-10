Tsjitsjerova is brons van Spelen 2008 kwijt

MOSKOU - De Russische hoogspringster Anna Tsjitsjerova moet haar bronzen medaille inleveren die ze behaalde op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De atlete is bij hertesten alsnog betrapt op het verboden middel turinabol, meldde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) donderdag.

Door ANP - 6-10-2016, 18:11 (Update 6-10-2016, 18:11)

De bronzen plak van de 34-jarige Tsjitsjerova gaat naar de nummer vier van destijds, haar landgenote Jelena Slesarenko, die bij de Spelen in Athene in 2004 nog het goud veroverde. Tsjitsjerova kreeg eerder nog goed nieuws. De olympisch kampioene van Londen 2012 doorstond glansrijk de tweede hertest van een oude dopingstaal uit dat jaar. De eerste hertest van haar urinemonster was negatief uitgevallen.

Het IOC heeft intussen al meer dan duizend tests uitgevoerd op de bewaarde stalen van de Spelen van 2008 en 2012. Dankzij nieuwe onderzoeksmethoden kwamen al 98 positieve dopinggevallen aan het licht. Zo moesten onder anderen de Russische vrouwen van de aflossingsploeg die in 2008 goud veroverde op de 4x100 meter hun medaille inleveren.