ANP Nederlandse handbalsters zetten B-team opzij

EINDHOVEN - De Nederlandse handbalsters hebben donderdag met overtuigende cijfers van het Nederlandse B-team gewonnen op het Holland Tournament in Eindhoven. Het werd 30-19 in de eerste voorbereiding op de Europese titelstrijd. Bij Oranje zat de Deense Helle Thomsen voor het eerst als bondscoach op de bank.

Door ANP - 6-10-2016, 21:39 (Update 6-10-2016, 21:39)

Oranje miste in Eindhoven de topspeelsters Nycke Groot en Estavana Polman. Ook Yvette Broch, Ailly Luciano, Sanne Hoekstra en Esther Schop ontbraken in de selectie. De zes internationals speelden niet vanwege blessures of kregen rust. Het Holland Tournament is voor Oranje het eerste toernooi na de Olympische Spelen, waar onder bondscoach Henk Groener de vierde plaats werd behaald.

Naast de Nederlandse teams komen Roemenië en Servië in Eindhoven in actie. Eerder op de dag won Servië met 23-18 van Roemenië. Vrijdag speelt Oranje tegen Servië en ontmoet het B-team Roemenië.