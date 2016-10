Vier jaar schorsing voor wielrenner Danielson

BERLIJN - Wielrenner Tom Danielson is voor vier jaar geschorst wegens doping. De 38-jarige Amerikaan heeft de straf geaccepteerd, zo meldt het Amerikaanse antidopingbureau Usada vrijdag.

Door ANP - 7-10-2016, 10:08 (Update 7-10-2016, 10:08)

Danielson, die rijdt voor het Italiaanse Cannondale-Garmin, is op 9 juli betrapt op het gebruik van het verboden middel synthetisch testosteron. De renner ontkent zelf. ,,Ik heb dit middel noch enig ander verboden middel gebruikt. Ik zou nooit zoiets gebruiken, zeker niet na alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ik snap niet hoe of waarom dit is gebeurd'', zei hij. Danielson doelde daarmee op zijn verleden. Eerder gaf hij toe dat hij doping heeft gebruikt in de tijd dat hij deel uitmaakte van de Amerikaanse ploeg US Postal van kopman en dopingzondaar Lance Armstrong. Danielson accepteerde daarvoor destijds een schorsing van een halfjaar.

Cannondale-Garmin ontsloeg Danielson toen de positieve test naar buiten kwam. De wielerloopbaan van de Amerikaan lijkt daarmee ten einde.