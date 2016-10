Murray bij laatste vier in Peking

ANP Murray bij laatste vier in Peking

PEKING - Andy Murray heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finale van het tennistoernooi in Peking. In een Britse kwartfinale was de als eerste geplaatste speler te sterk voor Kyle Edmund. Murray won in twee sets van de nummer 54 van de wereld: 7-6 (9) 6-2. Het was de tweede keer dat beide spelers elkaar troffen op de ATP Tour. Eerder dit jaar won Murray op het gras van Queens al in drie sets.

Door ANP - 7-10-2016, 13:43 (Update 7-10-2016, 13:43)

In de halve finale staat Murray zaterdag tegenover de als vijfde geplaatste Spanjaard David Ferrer, die in zijn kwartfinale de Duitser Alexander Zverev aan de kant zette: 6-7 (4) 6-1 7-5.