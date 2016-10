Verstappen vierde in laatste training

SUZUKA - Max Verstappen heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Japan de vierde tijd geklokt. De snelste ronde van de Nederlandse coureur in de Formule 1 ging in 1.32,784, waarmee hij bijna zeven tienden langzamer was dan Nico Rosberg. De Duitse leider in de WK-stand zette ook in de laatste training op het circuit van Suzuka de beste tijd neer (1.32,092).

Door ANP - 8-10-2016, 8:03 (Update 8-10-2016, 8:03)

Rosberg was op vrijdag in zijn Mercedes ook tijdens de eerste twee trainingen al de snelste. Daniel Ricciardo, de Australische teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, eindigde zaterdag als tweede in 1.32,394. De Duitser Sebastian Vettel nestelde zich in zijn Ferrari tussen de twee Red Bulls in (1.32,731). Titelverdediger Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende plek, op bijna 1,2 seconde van teamgenoot Rosberg.

Later op zaterdag volgt de kwalificatie voor de race van zondag.