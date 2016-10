Verstappen gematigd tevreden in Japan

ANP Verstappen gematigd tevreden in Japan

SUZUKA - Hoewel hij graag sneller had gewild, moest Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan toegeven dat hij het maximale had bereikt. ,,We hadden het in de kwalificatie niet helemaal top voor elkaar met de auto, ook mijn teamgenoot Daniel Ricciardo niet'', erkende de coureur van Red Bull bij Ziggo Sport. ,,De langzame bochten, waar we normaal sterk in zijn, vond ik niet helemaal top gaan. Het kan altijd sneller, maar uiteindelijk hebben we het beste eruit gehaald.''

Door ANP - 8-10-2016, 10:12 (Update 8-10-2016, 10:12)

Verstappen zette met 1.31,178 de vijfde tijd neer, maar mag zondag vanaf de vierde plek starten. Hij schuift een positie op omdat Sebastian Vettel, die de vierde tijd had geklokt, voor straf drie plekken naar achteren moet op de startopstelling. Verstappen was een fractie sneller dan Ricciardo, die vanaf de vijfde plaats begint aan de race.

,,In de race hebben we wel weer kans om aan te sluiten. We weten dat we in de kwalificatie altijd iets tekort komen qua vermogen'', aldus Verstappen. ,,De race gaat altijd iets beter bij ons en het zit heel dicht bij elkaar.''