Konta treft Radwanska in finale Peking

ANP Konta treft Radwanska in finale Peking

PEKING - De finale van het WTA-toernooi in Peking gaat tussen Johanna Konta en Agnieszka Radwanska. De als elfde geplaatste Britse rekende in de halve finale af met de hoger aangeslagen Amerikaanse Madison Keys: 7-6 (1) 4-6 6-4. Radwanska, de nummer drie van de plaatsingslijst, klopte Elina Svitolina uit Oekraïne in twee sets: 7-6 (3) 6-3.

Door ANP - 8-10-2016, 11:28 (Update 8-10-2016, 15:37)

Svitolina verraste eerder in het toernooi nog Angelique Kerber, de Duitse die vorige maand de US Open won en sindsdien aan kop gaat op de wereldranglijst. De tennisster uit Oekraïne kon echter weinig inbrengen tegen Radwanska, de mondiale nummer drie. De 27-jarige Poolse hoopt zondag haar twintigste toernooizege te boeken. Eerder dit jaar zegevierde Radwanska al in Shenzhen en New Haven.

Haar twee jaar jongere tegenstandster Konta heeft één WTA-titel op zak, eerder dit jaar behaald in Stanford. Dankzij haar prestaties in Peking maakt de Britse komende week haar debuut in de top tien van de mondiale ranglijst.