IOC: meer macht voor WADA

LAUSANNE - Wereldantidopingagentschap WADA moet meer macht krijgen in de strijd tegen valsspelende sporters. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) met organisatoren van grote sportevenementen, zaterdag in Lausanne.

Door ANP - 8-10-2016, 18:03 (Update 8-10-2016, 18:03)

Dopingtesten worden nu vaak nog uitgevoerd door nationale dopingagentschappen of door internationale sportfederaties. Zij leggen tevens de straffen op. Het WADA is nu nog een regelgevend orgaan en stelt bijvoorbeeld een lijst op met verboden middelen. Dat moet nu veranderen, zo is het IOC van mening. Het WADA zou meer moeten toezien op het testen van atleten, en het internationale sporttribunaal CAS zou voortaan de sancties op moeten leggen.

Het IOC heeft het WADA de voorstellen gedaan. Tijdens de volgende bijeenkomst van het agentschap wordt daar over gesproken.

,,We krijgen meer gezag en meer macht, dus ik ben hier redelijk tevreden mee'', aldus Craig Reedie, voorzitter van het WADA. Bij de volgende Winterspelen, in 2018 in Pyeongchang, moet volgens het nieuwe systeem gewerkt worden.