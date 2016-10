Wielrenster Koedooder stopt na NK baan

ANP Wielrenster Koedooder stopt na NK baan

APELDOORN - Vera Koedooder stopt aan het einde van dit jaar met wielrennen. De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in december zijn de laatste wedstrijd voor de 32-jarige Apeldoornse, die er dan een loopbaan van veertien jaar op heeft zitten.

Door ANP - 8-10-2016, 20:35 (Update 8-10-2016, 20:35)

,,Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk'', aldus Koedooder zaterdag. ,,Ik denk dat ik een mooie carrière heb gehad. Ik was nooit ergens specifiek heel erg goed in, maar als hardrijdster heb ik er met mijn aanvalslust toch heel wat mooie resultaten uitgehaald. Het échte vuur en de drive begon ik te verliezen. Daarom is het nu mooi geweest.''

Koedooder werd bij de Olympische Spelen van 2012 zesde op de ploegachtervolging. Als juniore behaalde ze twee wereldtitels op de baan.