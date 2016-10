WK in Qatar begint met ploegentijdritten

ANP WK in Qatar begint met ploegentijdritten

DOHA - De wereldkampioenschappen wielrennen in Qatar beginnen zondag met de ploegentijdrit voor merkenteams. Zowel de vrouwen als de mannen rijden over een parcours van 40 kilometer naar de finish op The Pearl, het kunstmatig aangelegde eiland voor de kust van Doha. Heel wat teams zien vanwege de hoge kosten af van het onderdeel.

Door ANP - 9-10-2016, 5:37 (Update 9-10-2016, 5:37)

Bij de mannen staan vijftien equipes aan de start, waarvan tien met een licentie voor de UCI WorldTour. Het Nederlandse LottoNL-Jumbo heeft flink geïnvesteerd in het werk tegen de klok en hoopt in Qatar op een hoge klassering. Bij de vrouwen strijden slechts acht teams om de medailles, waaronder Boels-Dolmans (met Chantal Blaak en Ellen van Dijk) en Rabo-Liv van onder anderen olympisch kampioene Anna van der Breggen. Vorig jaar in Richmond pakten de Nederlandse teams respectievelijk zilver en brons, achter Velocio-SRAM.

De eerste WK wielrennen ooit in het Midden-Oosten duren een week. Dinsdag is de individuele tijdrit voor vrouwen, woensdag voor de mannen. De wegwedstrijden voor de profs in het snikhete Qatar zijn zaterdag en zondag. De vrouwen rijden 134,5 kilometer, de mannen moeten 257,5 kilometer overbruggen.