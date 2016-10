Startplaats winst voor Verstappen

SUZUKA - Max Verstappen schuift een plek naar voren in de startopstelling van de Grand Prix van Japan. De Nederlandse formule 1-coureur van Red Bull vertrekt zondag vanaf de derde in plaats van de vierde positie. Hij dankt die winst aan een straf voor de Fin Kimi Räikkönen, die in zijn Ferrari onverwachts de versnellingsbak heeft moeten wisselen en daardoor van de derde naar de achtste startplek terugvalt.

Door ANP - 9-10-2016, 7:38 (Update 9-10-2016, 7:38)

Verstappen start de race vanaf de tweede startrij achter de Mercedessen van Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Kampioenschapsleider Rosberg heeft de poleposition op het circuit van Suzuka.