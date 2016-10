Eerste zege op Europese Tour voor Hatton

ST. ANDREWS - Tyrrell Hatton heeft zondag het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland op zijn naam geschreven. Voor de 24-jarige golfer uit Engeland was het zijn eerste zege op de Europese Tour.

Door ANP - 9-10-2016, 18:49 (Update 9-10-2016, 18:49)

Hatton, die ruim 700.000 euro aan prijzengeld kan bijschrijven, had voor de laatste ronde op de Old Course in St. Andrews 66 slagen nodig en kwam uit op een totaal van 265. De Zuid-Afrikaan Richard Sterne en de Engelsman Ross Fisher deelden de tweede plek met 269 slagen.

De Nederlander Joost Luiten deed ook mee in Schotland. Hij wist vrijdag de cut niet te halen en moest het toernooi voortijdig verlaten.