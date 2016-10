Murray kruipt naar Djokovic toe

LONDEN - Langzaam maar zeker krijgt tennisser Andy Murray de eerste plaats op de wereldranglijst in zicht. De 29-jarige Schot snoepte een deel van zijn achterstand op Novak Djokovic af door zondag het ATP-toernooi van Peking te winnen. Titelverdediger Djokovic ontbrak vanwege een polsblessure in de Chinese hoofdstad en raakte daarom de punten kwijt die hij vorig jaar had verdiend.

10-10-2016

Begin dit jaar had Murray nog bijna 8000 punten minder dan Djokovic. Op de nieuwste versie van de wereldranglijst, die maandag werd uitgebracht, staat de nummer twee nog 'slechts' 3695 punten achter. Djokovic heeft de komende weken veel punten te verdedigen, want vorig jaar won hij in deze fase van het seizoen de masterstoernooien van Shanghai en Parijs en vervolgens ook de ATP-finale in Londen. De Serviër maakt deze week in Shanghai zijn rentree.

Robin Haase boekte op de wereldranglijst één plekje winst en vond zijn naam maandag terug op de zestigste plaats. Bij de vrouwen staat Angelique Kerber nog steeds bovenaan, hoewel de Duitse na haar triomf op de US Open al vroeg werd uitgeschakeld in Wuhan en Peking. Haar naaste belaagster, de Amerikaanse Serena Williams, kwam helemaal niet meer in actie nadat ze de koppositie had moeten afstaan aan Kerber. De Poolse Agnieszka Radwanska verstevigde de derde plek door het toernooi van Peking te winnen.

Kiki Bertens staat nog steeds op de 23e plaats. De Westlandse maakt deze week in Linz haar rentree, nadat ze een paar weken rust had genomen vanwege oververmoeidheid. Bertens speelt maandag in de eerste ronde tegen Sorana Cirstea uit Roemenië.