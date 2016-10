Inge Dekker stopt met zwemmen

ASSEN - Inge Dekker heeft een punt gezet achter haar lange zwemcarrière. De 31-jarige vlinderslagspecialiste vindt het na vijftien jaar in de top mooi geweest. ,,Ik ben toe aan iets anders'', zei Dekker maandag tegen de NOS. Samen met haar zusje heeft ze een bedrijf opgezet dat zwemtrainingen geeft aan de jeugd.

Door ANP - 10-10-2016, 13:29 (Update 10-10-2016, 13:35)

De zwemster uit Assen behoorde jarenlang tot de 'Golden Girls' van de Nederlandse zwemploeg. Samen met Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo veroverde ze in 2008 olympisch goud op de 4x100 meter vrije slag. De Nederlandse estafetteploeg won in die jaren alles wat er te winnen viel. Bij de Spelen van 2012 in Londen moest Oranje genoegen nemen met zilver, waarna Veldhuis stopte.

Bij Dekker werd begin dit jaar baarmoederhalskanker geconstateerd. Een zware operatie en onzekere periode volgden, maar ze raakte op tijd fit voor de Spelen van Rio. Voor Dekker was dat al een overwinning op zich. De estafette liep desondanks uit op een teleurstelling, want samen met Marrit Steenbergen, Heemskerk en Kromowidjojo greep ze net naast de medailles (vierde). De wereldkampioene van 2011 op de 50 vlinder verbaasde vervolgens zichzelf door op de 50 vrij de halve finales te halen.

Dekker hield in Rio haar toekomst nog open, al sloot ze een nieuwe olympische cyclus naar Tokio 2020 uit. ,,Ik moet goed nadenken of ik nog één of twee jaar doorga. Eerst dit maar eens laten bezinken'', zei ze toen. Twee maanden later heeft ze de knoop doorgehakt. ,,Het was een moeilijke beslissing, maar de kogel is door de kerk. Ik stop met zwemmen'', zei Dekker maandag. ,,Het is mooi geweest.''