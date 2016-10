Van der Hoorn naar Roompot, Duijn vertrekt

MOORDRECHT - Wielerploeg Roompot - Oranje Peloton heeft zich versterkt met Taco van der Hoorn. De 22-jarige Zuid-Hollander heeft maandag een contract voor twee seizoenen getekend bij de Nederlandse pro-continentale ploeg. Van der Hoorn is de achtste amateur die zich volgend jaar mag bewijzen bij Roompot.

Door ANP - 10-10-2016, 17:17 (Update 10-10-2016, 17:17)

,,Taco is een ambitieuze jonge vent met een voorkeur voor wedstrijden met kasseien, heuvels en wind. En daar rijden wij er genoeg van'', zegt teammanager Michael Zijlaard over Van der Hoorn die dit jaar een etappe wist te winnen in de profwedstrijd An Post Ras in Ierland. Van der Hoorn kijkt uit naar zijn promotie. “Ik ben erg benieuwd om te ervaren waar mijn top ligt en zal er alles aan doen om er het maximale uit te halen'', zo zegt de renner die overkomt van Cyclingteam Join's - De Rijke.

Tegenover de komst van Taco van der Hoorn staat het vertrek van Huub Duijn. De 32-jarige wielrenner heeft er voor gekozen niet in te gaan op de aangeboden contractverlenging.