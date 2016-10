Orica houdt 'motor' Durbridge aan boord

MELBOURNE - De Australische wielrenner Luke Durbridge blijft bij Orica-BikeExchange. De 25-jarige tijdritspecialist verlengde dinsdag zijn contract bij de Australische formatie uit de UCI WorldTour met twee jaar. ,,Luke is een sleutelfiguur voor de grote wedstrijden'', zei ploegleider Matt White, die Durbridge bij de belangrijkste drie rijders van zijn ploeg schaart.

Door ANP - 11-10-2016, 7:51 (Update 11-10-2016, 7:51)

De Australiër rijdt sinds 2012 bij de Orica-formatie. Een jaar later werd Durbridge nationaal kampioen op de weg én de tijdrit. Als 'motor' van de ploeg had hij een prominent aandeel in de winst van de ploegentijdritten in de Giro in 2014 en 2015. Afgelopen zondag pakte Durbridge met Orica-BikeExchange bij WK in Qatar brons op de tijdrit voor merkenteams, achter Etixx-QuickStep en BMC.