Geschorste Sjarapova terug op de baan

LAS VEGAS - Maria Sjarapova heeft weer een partijtje getennist, al was het slechts voor de lol. De geschorste Russin deed maandag mee aan een showtoernooi in Las Vegas, samen met onder anderen Andy Roddick, John McEnroe en Martina Navratilova. De teams waren geformeerd door de Amerikaanse oud-tennisster Billie Jean King en de Britse zanger Elton John.

Door ANP - 11-10-2016, 9:36 (Update 11-10-2016, 9:36)

Sjarapova zit een schorsing uit vanwege gebruik van meldonium, het middel dat sinds 1 januari op de verboden dopinglijst staat. De 29-jarige Russin onthulde in maart zelf dat ze tijdens de Australian Open positief had getest. De internationale federatie ITF schorste de voormalige nummer één van de wereld in eerste instantie voor twee jaar, maar sporttribunaal CAS besloot daar vorige week na beroep negen maanden vanaf te halen. Sjarapova mag in april weer meedoen aan officiële wedstrijden.

In Las Vegas liet de blondine zien het tennissen nog niet verleerd te zijn. Sjarapova kreeg de handen op elkaar voor een snoeiharde return langs de serverende Roddick. ,,Ik heb weer lol gehad'', zei de Russin, nadat ze samen met McEnroe het koppel Roddick/Navratilova met 5-3 had verslagen.