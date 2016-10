Nageeye tegen Farah op Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - Abdi Nageeye staat op zondag 20 november aan de start van de Zevenheuvelenloop. De 27-jarige atleet, die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro namens Nederland knap elfde werd op de marathon, gaat op de heuvels rond Nijmegen de strijd aan met onder anderen zijn trainingsmaatje Mo Farah. De viervoudig olympisch kampioen zegde eerder al zijn deelname aan de Zevenheuvelenloop toe.

Door ANP - 11-10-2016, 12:27 (Update 11-10-2016, 12:27)

De 33-jarige Brit prolongeerde in Rio zijn olympische titels op de 5000 en 10.000 meter. Farah treft op de 15 kilometer rond en door Nijmegen naast Nageeye ook onder anderen titelverdediger Joshua Cheptegei. De twintigjarige Oegandees zegevierde vorig jaar in 42.39. Nageeye werd destijds zesde in 44.18, waarmee de geboren Somaliër de beste Nederlander was. In 2012 bereikte hij ook als eerste Nederlander de finish.

Bij de vrouwen staan onder anderen Jip Vastenburg en Susan Krumins-Kuijken aan de start. Vastenburg eindigde vorig jaar als tweede achter een Ethiopische atlete.