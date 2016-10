Van Vleuten: geen excuses

ANP Van Vleuten: geen excuses

DOHA - Lang had Annemiek van Vleuten dinsdag bij de WK wielrennen nog zicht op de bronzen medaille op de individuele tijdrit. Maar de Australische Katrin Garfoot en de Russische Olga Zabelinskaja waren uiteindelijk ook nog sneller dan de Wageningse renster. De pechvogel van de Spelen, waar ze zwaar ten val kwam, legde zich neer bij de vijfde plaats in Doha.

Door ANP - 11-10-2016, 15:51 (Update 11-10-2016, 15:51)

,,Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb er alles aan gedaan. Er waren een paar beter vandaag'', zei Van Vleuten bij de NOS. Ze wilde geen excuses aanvoeren. De hitte, daar had iedereen last van en dat ze onderweg een contactlens verloor had niet de doorslag gegeven. ,,Ik zag het niet zo goed, ook daarom was het technisch niet mijn beste tijdrit.''

Van Vleuten was mede door de weersomstandigheden - het kwik steeg naar de 40 graden in Doha - voorzichtig gestart. ,,Misschien iets te voorzichtig, dat had ik anders gedaan als ik het over mocht doen. Maar onder deze omstandigheden had ik nog nooit gefietst.''