ANP Johnson golfer van het jaar

PONTE VEDRA BEACH - Dustin Johnson is dinsdag uitgeroepen tot beste golfer van het jaar op de Amerikaanse tour PGA. De 32-jarige Amerikaan beleefde in het seizoen 2015/2016 zijn doorbraak met drie toernooizeges. Het US Open was daarvan de meest aansprekende.

Door ANP - 11-10-2016, 20:52 (Update 11-10-2016, 20:52)

Johnson schreef voorts het Bridgestone Invitational en het BMW Championship op zijn naam en bleef in de verkiezing onder anderen de Australische wereldranglijstaanvoerder Jason Day en de Noord-Ier Rory McIlroy voor.

Johnson ontving ook de Arnold Palmer Award als speler die het meeste prijzengeld verdiende op de PGA-tour (9,4 miljoen dollar) en kreeg de Byron Nelson Award voor zijn eerste plaats in het klassement van gemiddelde scores (69,172 slagen per ronde).