ANP Dumoulin laadt zich nog eenmaal op

DOHA - Tom Dumoulin hoopt zich woensdag nog een keer te kunnen opladen om bij de WK wielrennen in Doha een podiumplaats te pakken op de individuele tijdrit. De Limburger is moe en vindt de omstandigheden in Doha erbarmelijk. ,,Maar ik ben hier nu toch, dan kan ik er beter het beste van maken'', zei de renner van Giant-Alpecin eerder in de week bij L1.

Door ANP - 12-10-2016, 3:16 (Update 12-10-2016, 3:16)

Dumoulin had dit jaar alles gezet op olympisch goud in Rio, maar de naweeën van een val in de Tour de France hinderden hem in de voorbereiding. Hij pakte toch nog zilver, achter de ongenaakbare Fabian Cancellara, die daarna geen serieuze koers meer reed. Dumoulin deed dat wel, maar maakte in de Eneco Tour een vermoeide indruk. Twee jaar geleden pakte hij brons bij het WK in Ponferrada.

Dumoulin start woensdag als voorlaatste om 14.10 uur Nederlandse tijd. Na hem volgt nog titelverdediger Vasil Kirijenka uit Wit-Rusland. Jos van Emden, de tweede Nederlandse deelnemer, is om 13.03 uur aan de beurt.