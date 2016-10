Troicki in Shanghai te sterk voor Nadal

SHANGHAI - Rafael Nadal is bij het Masters-toernooi van Shanghai bij zijn eerste optreden meteen uitgeschakeld. De Spaanse tennisser moest woensdag in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Serviër Viktor Troicki. Het werd 6-3 7-6 (3). Nadal was in China als vierde geplaatst en had een bye in de eerste ronde.

Door ANP - 12-10-2016, 14:28 (Update 12-10-2016, 14:28)

Vorige week hield Nadal het in Peking wat langer vol. Toen was de kwartfinale het eindstation van de voormalig nummer één. De Bulgaar Grigor Dimitrov was toen verantwoordelijk voor zijn uitschakeling.