ANP Yorkshire gastheer WK wielrennen in 2019

DOHA - De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg van 2019 vinden plaats in het Britse Yorkshire. Dat heeft de internationale wielerunie UCI woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 12-10-2016, 18:20 (Update 12-10-2016, 18:28)

In 2014 vond in dezelfde regio de 'Grand Départ' plaats van de Tour de France, waarna de Tour of Yorkshire in het leven werd geroepen. Dit jaar nog werden de WK baanwielrennen in Londen gehouden. De reacties op die evenementen waren zeer positief.

Groot-Brittannië is al enige tijd zeer succesvol in het wielrennen. Op de baan wonnen de Britten bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro zes keer goud. Chris Froome was dit jaar de sterkste in de Ronde van Frankrijk.

Momenteel worden de wereldkampioenschappen verreden in de hoofdstad van Qatar, Doha. Volgend jaar is het de beurt aan het Noorse Bergen en in 2018 is de Oostenrijkse stad Innsbruck gastheer.

De UCI wees woensdag nog meer WK's toe, in alle takken van de wielersport. Zo organiseert Emmen in 2019 het kampioenschap op de weg voor mindervalide renners.