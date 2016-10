Jonge Derkx moet interlandcarrière opgeven

BILTHOVEN - Frederique Derkx heeft al op 22-jarige leeftijd een punt moeten zetten achter haar interlandloopbaan. De hockeyster van SCHC kreeg al tweemaal een hernia en kampt dagelijks met pijn in haar rug. ,,Een heel moeilijke keuze. Maar uit de MRI’s blijkt dat mijn rug alleen maar slechter wordt'', lichtte Derkx haar beslissing toe op hockey.nl. Ze blijft wel hockeyen voor haar club.

Door ANP - 12-10-2016, 20:10 (Update 12-10-2016, 20:10)

De international, die 56 interlands speelde en goud won op het WK in 2014, sprak maandag met bondscoach Alyson Annan. ,,Alyson zei dat ze het heel jammer vond voor mij en ook vanuit het team kreeg ik lieve berichten. Ik had graag anders afscheid genomen, maar in de topsport gaat het nu eenmaal niet altijd zoals je wilt.''

Derkx moest de Olympische Spelen van Londen en Rio de Janeiro missen, ze viel net buiten de selectie.