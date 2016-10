Vos: alles wijst op massasprint

DOHA - Marianne Vos houdt er ernstig rekening mee dat de vrouwenwegwedstrijd bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Qatar uitdraait op een massasprint. ,,Het lijkt erop dat het die kant zal opgaan. Al zou het voor ons goed zijn, als het echt een zware koers kan worden. We hebben daar de rensters voor. Ook Kirsten Wild, de echte sprintster in ons team. Natuurlijk hebben we het niet volledig zelf in de hand of het een slijtageslag wordt, maar dat is zeker onze insteek’’, zegt de Brabantse oud-wereldkampioene (2006, 2012 en 2013) over de 134,5 kilometer lange wegrace van zaterdag.

In de Zwolse Wild beschikt de Nederlandse ploeg over een geroutineerde coureur die in Qatar goede resultaten behaalde. Ze zegevierde al vier keer in het eindklassement van de Ronde van Qatar en won in die ronde tien ritten in vijf edities. ,,Je kunt inderdaad zeggen dat het wielrennen me hier wel ligt’’, erkent de Overijsselse die op de dag van de wedstrijd haar 34e verjaardag viert. ,,Ik heb er vertrouwen in. De omstandigheden zijn me bekend, ik kan er aardig mee overweg en volgens mij zit het met m’n sprint ook wel goed.’’

Chantal Blaak, afgelopen zondag nog winnares van de WK ploegentijdrit met haar team Boels-Dolmans, voorziet eveneens een succesvolle afloop. ,,We moeten nog wel even goed overleggen over de rolverdeling, maar ik verwacht dat we daar wel uitkomen’’, zegt Blaak.