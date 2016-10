Nieuwe wielerploeg voor Jetse Bol

BOGOTA - Wielrenner Jetse Bol verruilt het Nederlandse team Join-S/De Rijke voor de Colombiaanse ploeg Manzana-Postobon. De 27-jarige Nederlander is één van de nieuwkomers in de Zuid-Amerikaanse formatie, die voor 2017 een procontinentale licentie heeft aangevraagd.

Door ANP - 14-10-2016, 9:41 (Update 14-10-2016, 9:41)

Bol kreeg zijn opleiding bij Rabobank, waar hij in 2012 zijn profdebuut maakte. In 2015 verhuisde hij naar Join-S/De Rijke. In dat jaar won Bol het eindklassement van Olympia’s Tour.

De 28-jarige Portugees Ricardo Vilela (Caja Rural-Seguros RGA) heeft zich voor 2017 eveneens verbonden aan Manzana-Postobon. Komende week wil de teamleiding nog een Europese renner vastleggen.