Wielrenner Nerz beëindigt carrière

ANP Wielrenner Nerz beëindigt carrière

RAUBLING - De Duitser Dominik Nerz heeft vroegtijdig een punt moeten zetten achter zijn professionele wielercarrière. De pas 27-jarige coureur van Bora-Argon 18 kampt met aanhoudende gezondheidsproblemen. De ploeg maakte niet bekend wat Nerz precies mankeert.

Door ANP - 14-10-2016, 10:12 (Update 14-10-2016, 10:12)

,,Het is een heel moeilijke stap voor mij en het afscheid van dit wereldje gaat zeker niet makkelijk zijn. Maar na intensieve medische onderzoeken is gebleken dat er geen alternatief is, anders dan te stoppen met wielrennen'', liet de renner vrijdag weten.

Nerz gold als een veelbelovende wielrenner die in 2015 door Bora-Argon 18 werd aangetrokken als kopman voor de grote rondes. Bij de ploegentijdrit in de eerste etappe van de Ronde van Trentino vorig jaar zette de Duitser met zijn ploeg de snelste tijd neer. Meer successen bleven echter uit.